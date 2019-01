Corneelkring Brielen speelt ‘De Fietsendief’ Christophe Maertens

28 januari 2019

08u49 0 Ieper De Corneelkring Brielen brengt als tweede productie van dit theaterseizoen ‘De Fietsendief’. Het stuk is van Bart Van Nuffelen in een regie van Piet Lesage.

“‘De Fietsendief’ is heel actueel, het centraal thema is de integratie van migranten in onze Vlaamse maatschappij”, zegt regisseur Piet Lesage. “Hierbij is de diefstal van een fiets de opmaat voor een reeks verhelderende gebeurtenissen, al was het maar omdat in de uren na de diefstal de tot voor kort perfect gescheiden planeten van vier mensen met elkaar in botsing komen.” In het theaterstuk zijn er vier rollen. Sofie is een jonge integratieambtenaar. Marc is tegen zijn zin aangeduid om vrouwen te leren fietsen. De man ergert zich vaak aan Abigail, die steeds te laat komt op de cursus en totaal geen talent heeft om te fietsen. Tussen de drie sluipt en beweegt een mysterieuze danseres, die de fietsendief vertolkt. Ze is de verpersoonlijking van het kwade, van het donkere lot dat elk van de personages te beurt valt.

“De Fietsendief wordt gebracht door vier acteurs, die een hele wereld vertegenwoordigen, want ze praten constant met hun kinderen, vrienden en collega’s”, aldus de regisseur. “Maar die krijgen we niet te zien. Dialogen worden dus herleid tot monologen. Of zijn het monologen die dialoog worden? Gezien dat geregeld simultaan gebeurt, waarbij de acteurs elk op hun eilandje staan, is het voor de toeschouwer – zeker in het begin van het stuk – niet evident om volgen. Het lijkt chaotisch, maar gelukkig vallen de puzzelstukjes in de loop van het stuk beetje bij beetje in elkaar en worden de nodige linken gelegd om te komen tot een mooi en duidelijk geheel. Het is dus geenszins een vlot verhaaltje met een logische opeenvolging van gebeurtenissen. De structuur van dit stuk is heel eigenzinnig. En juist dat maakt het tot een boeiende uitdaging!” De voorstellingen in CC Den Briel in Brielen op 23, 26 en 27 februari en op 1,2 en 3 maart, telkens om 20 uur. Op zondag 3 maart is er om 11 uur een matineevoorstelling. Tickets kosten 9 euro, 11 euro voor de matinee. 1 euro korting voor leden OpenDoek, studenten en 55+. Tickets en info via www.corneelkring-brielen.be en via 0476 255 073.