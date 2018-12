College Ieper bezorgt kinderen De Loods een warme kerst Christophe Maertens

14 december 2018

Onder de noemer ‘Kijk eens door een andere bril’ organiseert het College Ieper een kerstactie voor de kinderen en jongeren van De Loods. Die vzw is een organisatie in de bijzondere jeugdzorg uit Heuvelland die meer dan 70 kinderen en jongeren uit moeilijke thuissituaties begeleidt.

“Heel wat van deze kinderen en jongeren kunnen de kerstperiode niet thuis doorbrengen”, zegt Bruno Shelstraete, begeleidsmedewerker bij De Loods. “Om de kinderen een warme en mooie kerst te bezorgen, hebben leerlingen van het college in Ieper de voorbije maanden een actie op poten gezet. Daarbij verzamelt iedere klas geld en koopt kerstcadeautjes voor de kinderen die tijdens de kerstperiode in De Loods verblijven. Dat zijn jongeren voor wie de feestdagen niet altijd gepaard gaan met een gezellig samenzijn en feestvieren.”

In oktober brachten enkele leerlingen en leerkrachten van het college een eerste bezoek aan De Loods. “Op die manier konden ze letterlijk door ‘een andere bril kijken’”, klinkt het. “Ze leerden onze werking kennen en konden van dichtbij ervaren hoe het dagelijks leven van de jongeren eruit ziet binnen de organisatie. Het gaat om samenleven in groep, het leren op het eigen benen staan op jonge leeftijd, het niet altijd naar huis kunnen gaan, enz. Ze ontmoetten er enkele meerderjarigen jongeren die zelf in de organisatie verbleven hebben en hun verhaal brachten.” De leerlingen van het college motiveerden daarmee hun medeleerlingen om zich achter de actie te scharen. “Het resultaat mag er zijn. Er liggen heel wat leuke pakjes onder de kerstboom, maar vooral heel wat warme woorden voor de jonge gasten die het niet altijd even gemakkelijk hebben. De Loods wil dan ook al die mensen van het college bedanken!”