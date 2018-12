Coca-Cola kersttruck komt weer naar Ieper Christophe Maertens

06 december 2018

“De Coca-Cola kersttruck speelt niet alleen de hoofdrol in een tv-spot, maar brengt ook dit jaar de kerstmagie tot leven met een kersttoer”, klinkt het bij Coca-Cola. “Die start op vrijdag 7 december in Hasselt en houdt 22 keer halt in ons land. Op 9 december is hij van 14 tot 20 uur te gast in Ieper. Dit jaar kun je aan de kersttruck trouwens zelf voor nog wat extra sfeer zorgen door te recycleren. Voor elk leeg Coca-Colablikje of -flesje dat je deponeert in de feestelijke pmd-box, licht de Coca-Cola-kerstboom twintig seconden op. Zo wil Coca-Cola graag bijdragen aan het samenbrengen van mensen tijdens deze kerstperiode met daarbij de nodige zorg en aandacht voor het milieu.”