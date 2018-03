Clean up your closet 2.0 08 maart 2018

In navolging van het grote succes van 'Clean Up Your Closet 2017' organiseren Joc Ieper en A New Breeze op 24 maart de tweede editie van hun tweedehands fashion-beurs voor dames én heren tussen 18 en 30 jaar. De concertzaal van het jeugdhuis wordt omgebouwd tot markthal voor modieuze, trendy kleren waar hipsters en fashionista's hun afdankertjes van de hand kunnen doen. Tegelijk worden er tal van workshops en randactiviteiten georganiseerd. De deuren zwaaien open om 10 uur 's morgens en de beurs loopt tot 18 uur. Koopjesjagers kunnen er gratis naartoe. 32 standhouders tekenden intussen al present, waardoor de lijst met verkopers volzet is, maar wie dat wenst, kan nog op de reservelijst worden gezet. Meer info vind je terug op de Facebookpagina's van het JOC en A New Breeze. (DCH)