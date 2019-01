Clarebout wil nieuwe vestiging openen

Christophe Maertens

14 januari 2019

Het bedrijf Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke overweegt om een vestiging te openen in het Waalse Frameries bij Bergen. Er loopt een haalbaarheidsstudie. “Onze eerste prioriteit blijft echter het afwerken van onze site in Waasten”, stelt woordvoerder Jan Poté gerust.

Clarebout Potatoes is aan het bestuderen hoe de productie kan worden uitgebreid. “We zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de toonaangevende spelers wereldwijd voor private label diepgevroren aardappelproducten”, aldus Jan Poté. “Het bedrijf ziet groeikansen wereldwijd. Daarvoor bekijken we de uitbreiding van het productieapparaat.” Clarebout start een haalbaarheidsstudie voor de bouw van een derde productievestiging in het Waalse Frameries. “Het blijft echter onze eerste prioriteit om de productievestiging in Waasten verder af te werken en de tewerkstelling daar te garanderen”, klinkt het. “Er is in Waasten een grote nood aan een tweede hoogbouwvriezer om voldoende opslagruimte in eigen beheer te hebben. De aanvragen zijn binnen, maar het project moet nog worden goedgekeurd. Het is dus niet duidelijk wanneer de bouw kan starten. We gaan echter niet op meerdere plaatsen tegelijkertijd starten met opbouwen. Pas na Waasten kunnen we ons concentreren op de ontwikkeling van een site in Frameries.”

Opslagruimte

Frameries is geen onontgonnen gebied voor Clarebout. Het bedrijf heeft er sinds 2016 een opslagruimte voor aardappelen, goed voor een investering van 12 miljoen euro en acht voltijdse arbeidsplaatsen. “In de opslagruimte worden aardappelen bewaard die van lokale telers komen, alvorens ze naar één van de twee andere productievestigingen van Clarebout gaan - Nieuwkerke of Waasten – voor verwerking. Vorig jaar werd er een vergunningsaanvraag ingediend bij de bevoegde autoriteiten voor het bouwen van een laagbouwvriezer. Opnieuw een potentiële investering van 12 miljoen euro en goed voor een extra tien tot vijftien voltijdse arbeidsplaatsen”, klinkt het. “Omdat de regio rond Frameries goed gelegen is, onder meer door de aanwezigheid van aardappeltelers, wil het bedrijf nu in detail bestuderen welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe productievestiging in de regio. Deze vestiging zou een minimum investering kunnen betekenen van 300 miljoen euro en minimum 300 nieuwe arbeidsplaatsen creëren. De uitbouw van een dergelijke productievestiging kan een aantal jaren in beslag nemen en nog eens extra jobs scheppen tijdens de bouwwerken.”

De studie zal enige tijd in beslag nemen om alle aspecten grondig te kunnen onderzoeken en evalueren, alle wettelijke procedures te volgen en in overleg te gaan met alle betrokken partijen. Nieuwe plannen voor de site in Nieuwkerke zijn er niet. “Die site is afgewerkt”, aldus de woordvoerder.