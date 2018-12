Christophe Onraet neemt afscheid als provinciecommandant: “Uitboljob? Keihard werken, ja” Christophe Maertens

21 december 2018

18u53 0 Ieper Luitenant-Kolonel Christophe Onraet (56) uit Brielen heeft afscheid genomen van zijn functie als provinciecommandant West-Vlaanderen. De officier was de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor de militaire steun aan diverse herdenkingsplechtigheden rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog. “Een uitboljob? Ik denk het niet, het was keihard werken, maar ik deed het met heel veel plezier.”

Brielenaar Christophe Onraet begon zijn loopbaan bij defensie in 1980. Hij trok als jongeman naar de Militaire School in Brussel. Daarna volgt de Infanterieschool en het trainingscentrum voor Commando’s en Parachutisten. Als jonge officier diende hij bij het 3de Bataljon Parachutisten in Tielen en in het trainingscentrum voor commando’s in Marche-les-Dames. Er volgen daarna passages in de infanterieschool, het 1ste Bataljon Parachutisten en diverse functies in de militaire inlichtingendienst. Tijdens zijn verschillende functies nam de man deel aan tal van buitenlandse operaties.

Schakel tussen defensie en burger

Op een bepaald moment ziet Christophe Onraet, die in 2007 werd bevorderd tot Luitenant-kolonel, een vacature voor provinciecommandant passeren. Hij stelt zich kandidaat en, een beetje tot zijn eigen verbazing, krijgt hij in 2014 een bureau in een statig gebouw pal in de Brugse binnenstad, waar het militair commando West-Vlaanderen zijn uitvalsbasis heeft.

“Het provinciecommando is een schakel een tussen defensie en de burger”, aldus Christophe Onraet. “De provinciecommandant is de militaire raadgever van de gouverneur in het kader van nood- en interventieplannen. We doen de coördinatie van de militaire bijdrage bij grote rampen. Het leger springt bij als de burgerlijke middelen uitgeput zijn. Het is niet dat wij gewapende soldaten de straat op sturen, dat mandaat hebben we niet. Wel kunnen we met heel wat materiaal en manschappen over de brug komen indien vereist.”

100 jaar WO I

Waar de Luitenant-kolonel sinds 2014 heel vaak mee bezig was, waren de herdenkingen in het kader van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. “Het was onze taak om alles te coördineren en de samenwerking tussen de verschillende overheden en diensten met de militairen vlot te laten verlopen. Het is iets wat ik erg belangrijk vond, want ik heb een grote interesse voor WO I.” De provinciecommandant was op bijna alle plechtigheden en ceremonies aanwezig. “Bij kleinere plechtigheden was ik soms de enige militair, maar ik wou echt dat defensie er werd vertegenwoordigd. Ik vond dat niet meer dan normaal en een blijk van respect. Dat zorgde er wel voor dat ik vaak gedurende de weekends uithuizig ben geweest.”

De officier gaat nu met pensioen en sluit met een goed gevoel zijn periode als provinciecommandant af. “Ik ben blij dat ik de eeuwherdenking volledig heb kunnen beleven en mee helpen steunen. Het is nu aan mijn opvolger fregatkapitein Philippe De Cock om mijn taak voort te zetten. Hij is een ervaren marine officier en is de geknipte man, daar heb ik alle vertrouwen in”, klinkt het.

“Wat ik nu ga doen? Vooral weer wat vaker sporten. Ik fiets, loop en ga naar de fitness. En lezen. Ik heb de voorbije jaren veel boeken gekregen, en die staan te wachten in mijn kast.”