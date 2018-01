Cheque voor vzw Westhoek Vrijetijd Anders Binus 25 januari 2018

Vrijdagavond werd in Het Perron in Ieper een Kortfilmfestival georganiseerd door de Jong CD&V Ieper. Er werden drie kortfilms getoond van de Ieperse regisseur Peter Ghesquiére. De opkomst was groot en mede daardoor konden de organisatoren een cheque ter waarde van 750euro overhandigen aanWesthoek Vrijetijd Anders / BiNus. Het was Patrick Masson, coördinator WVA, die de cheque in ontvangst mocht nemen. De cheque zal worden gebruikt voor het verder uitbouwen van een moestuin en aankoop van wat sportmateriaal. Op de foto herkennen we v.l.n.r. Sien Jacques, Ivo Braem, Katrien Desomer, Peter Ghesquiére, Patrick Masson, Yari Saelens, Korneel Maes, Sara Maes, Dylan Maelstaf, Dominiek Dehaene, Gregory Lewyllie en Brecht Vangheluwe.





(EFW)