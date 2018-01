Charlotte, Manon en Mei-Lien laureaten Junior Journalist 25 januari 2018

Op zondagmorgen 21 januari organiseerde het Davidsfonds in Ieper Toast Literair. Daarbij ging ook de prijsuitreiking door van de Junior Journalist Wedstrijd. Charlotte Deknudt Steeno uit Ieper kaapte met haar verhaal 'De weg naar echte vriendschap'' de eerste prijs weg in de categorie derde graad basisonderwijs. De laureaat in de categorie eerste graad secundair onderwijs tso was Manon Arfeuille uit Ieper. Ze schreef een bijzonder mooi verhaal met als titel 'Mijn engel'. In de categorie eerste graad secundair onderwijs aso was Mei-Lien Desloover uit Zonnebeke de primus met haar verhaal 'Door de ogen van een achtergelaten hondje'.





(EFW)