Centrum Brielen krijgt fietssuggestiestroken Christophe Maertens

13 maart 2019

16u27 0 Ieper De Ieperse deelgemeente Brielen krijgt binnenkort fietssuggestiestroken in het centrum op de drukke N8. “De Brielenaars willen een veiliger dorpskern en dat nemen we als stad ter harte”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

In het centrum van Brielen liggen wel fietspaden tot aan de rand van de bebouwde kom, maar in het dorp moeten fietsers aan de rand van de drukke straat rijden. In mei zal het Agentschap Wegen en Verkeer er okergele fietssuggestiestroken aanleggen. “Zo’n stroken maken het voor fietsers veiliger en geven weggebruikers tegelijk de indruk dat de straat smaller is”, weet burgemeester Emmily Talpe. “Daardoor gaan automobilisten spontaan minder snel rijden. Deze maatregel moet de verkeersveiligheid aan de dorpsschool duidelijk verbeteren.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat ook extra verlichting plaatsen aan de schoolingang. “Van verkeersveiligheid wil ik mijn werk maken: in de binnenstad, op de invalswegen naar de stad en in de deelgemeenten”, besluit de burgemeester.