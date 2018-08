Centje bijverdienen op kerstevenement 07 augustus 2018

02u50 0

Verenigingen die een centje willen bijverdienen, kunnen eind dit jaar een kerststand uitbaten. "Eind december vindt er een speciaal kerstevenement plaats op de binnenkoer van de Lakenhalle", zegt het stadsbestuur. "Tijdens de weekends van 21 en 28 december reserveren we in de Lakenhalle ruimte voor twintig verenigingen. Het standgeld per weekend bedraagt 121 euro. Meer info via economie@ieper.be (CMW)