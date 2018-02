Celstraf voor drugshandel uit cel 01 februari 2018

Een man uit Diksmuide, vaste rechtbankklant, kreeg in de rechtbank van Veurne opnieuw 15 maanden cel omdat hij een drugshandel had opgezet vanuit de gevangenis. J. C. zit nog een lange celstraf uit na verschillende veroordelingen wegens inbraak, diefstal en drugs. Maar ook vanuit zijn cel in Ieper onderhield hij contacten met het criminele milieu. Hij regisseerde er zelfs een heuse handel via G.V. die voor hem meermaals naar Roeselare reed om speed aan te kopen en te verdelen via vier andere personen uit de streek. Alles kwam uit toen de politie een huiszoeking bij G.V. hield en er naast heel wat drugs ook een notitieboek vond dat diende als boekhouding in opdracht van J.C. Hij kreeg de zwaarste straf, de anderen kregen celstraffen tussen acht maanden en het jaar, met uitstel. Een vrouw die niet opdaagde, kreeg bij verstek eveneens 15 maanden cel. (JHM)