CCV Frietrock strikt Golden Earring en Magnapop Christophe Maertens

15 april 2019

12u11 0 Ieper Op 6 en 7 september 2019 wordt de 11de editie van Frietrock in Ieper georganiseerd. De organisatoren pakken uit met Golden Earring en Magnapop.

De organisatoren maakten eerder al een paar namen bekend. Zo spelen de 11de editie van het gratis festival onder meer The Scmutz en Praga Khan. Nu worden twee nieuwe namen aan het festival toegevoegd: Golden Earring en Magnapop.

“Onnodig te zeggen dat met Golden Earring een absolute headliner voor de zaterdag bekend wordt gemaakt”, aldus de organisatoren. “De groep speelt één van hun drie optredens op Belgische zomerfestivals deze zomer in Ieper. When the lady smiles, Radar Love en Twilight Zone zijn nummers die iedereen kent.”

Magnapop is een Amerikaanse band die vooral furore maakte in de jaren ’90. “Lay it down is de hit die hen in die periode wereldberoemd maakte. Maar ze hebben nog veel meer gekend materiaal. De groep treedt opnieuw op na een lange stilte en nam Frietrock op in hun Europese tour.”

Op 15 april start ook de voorverkoop van drank en food jetons. “Interessant om weten is dat je met je voorverkoopvoucher bij aankomst op het festival, altijd op het festivalterrein kunt, ook als het afgesloten wordt bij het bereiken van het totaal toegelaten personen”, klinkt het. Meer info vindt je op de Facebookpagina van het festival.