Catpeople gaat voor verse en gezonde klassiekers 05 juni 2018

02u58 0

Na 32 jaar bij het schoonmaakproductenbedrijf Mc Bride te hebben gewerkt, besloot Gwendoline Six (51) om het over een andere boeg te gooien: eerst week de Ieperse nog uit naar het hippe Gent, waar ze samen met haar partner Waldo Engels (55) een bistro opende. Omdat ze hun concept daar echter niet ten volle konden uitwerken, beslisten ze om terug te keren naar de Westhoek en hier de 'frittes-snack-bistro' in te richten waar ze van droomden.





Verse ingrediënten

Vorige donderdag opende hun 'Catpeople' op het Vandenpeereboomplein de deuren. "Onze klassiekers - zoals stoverij, vol-au-vent of spaghetti - bereidt Gwendoline louter met verse ingrediënten. We pakken ook uit met onze 'Topped Fries', waarbij we frietjes voorzien van een topping zoals gebakken mosseltjes, looksaus en pijpajuintjes. Dankzij onze grill kunnen we hamburgers bereiden zonder vetstoffen en voor ons vlees werken we uitsluitend samen met de ambachtelijke hoeveslachterij 't Lindebos uit Wijtschate. Een sluitingsdag hebben we nog niet, dus momenteel zijn we 7 op 7 geopend van 11.30 tot 14 en van 17.30 tot 22 uur. In het weekend verwelkomen we onze klanten tot 23.30 uur", verduidelijkt frietjesbakker Waldo.





(DCH)