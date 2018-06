Canard Koerse op de Leie zorgt voor flinke opbrengst 26 juni 2018

Serviceclub Lions Club Ieper-Poperinge organiseerde voor de eerste keer een Canard Koerse op de Leie in Wervik. Vanuit een bak met valluik werden 4.912 badeendjes in het water gelost. Deelnemen kostte vijf euro. Wie een kraslotje kocht met daarop een persoonlijke code en zich registreerde, maakte kans op een prijzenpot van 10.000 euro. De opbrengst gaat naar 't Susterhuus in de Grauwe Zusterstraat in Wervik, een afdeling van De Lovie Poperinge. De organisatoren overhandigden een cheque van maar liefst 14.200 euro. Het geld zal worden gebruikt voor de aankoop van een elektrische duofiets en voor tablets voor de bewoners. "Iemand van ons personeel zal een bewoner vergezellen", legt directeur Patrick Deferme uit. "Op een duofiets zit men naast elkaar in de plaats van op een tandem achter elkaar en is er zo veel meer contact tijdens het fietsen. Met de tablets willen we onze bewoners meer mogelijkheden geven. Met eenvoudige dingen maken we van hen evenwaardige burgers."





(DBEW)