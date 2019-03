Camera aan politiekantoor filmt schermutseling na verkeersagressie: vijf maanden cel met uitstel

Christophe Maertens

19 maart 2019

08u57 0 Ieper Een 49-jarige man uit Wevelgem werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot vijf maanden cel met uitstel voor verkeersagressie. Ontkennen had geen zin, want camera's aan het politiekantoor van Ieper hadden alles gefilmd.

De feiten speelden zich af op 9 december 2017. H., die van een kerstfeestje kwam met collega’s, achtervolgde zijn slachtoffer op de A19 tot in Ieper en zat te hele weg te bumperkleven. Hij haalde daarbij plots in en remde kort. Toen de automobilist stopte en uitstapte, kreeg hij van H. een duw en een klap. Wat de agressieveling niet had gezien, was dat het slachtoffer gestopt was aan het politiekantoor van Ieper. Camera’s hebben dan ook de schermutseling gefilmd. Ook bleek dat de agressieveling te veel had gedronken. Voor de verkeersagressie kreeg de Wevelgemnaar een celstraf van vijf maanden en een boete. Voor rijden onder invloed, kreeg de man nog eens een rijverbod van een maand. De raadsman van H. zei dat zijn cliënt een eenzaat is die uit de bocht durft te gaan als hij heeft gedronken.