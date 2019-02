Cafébazen mogen dit weekend al tafels en stoelen buiten plaatsen in Ieper: “Hopelijk schijnt de zon nu volop” Christophe Maertens

19 februari 2019

14u24 0 Ieper Het nieuwe Ieperse stadsbestuur geeft horeca-uitbaters de toestemming om vanaf komend weekend al een terras buiten te zetten. Het gaat om losse stoelen en tafels die ’s avonds weer moeten verdwijnen. “Voor de cafébazen is dat natuurlijk een goede zaak”, reageert Christophe Verfaillie van café The Walker. “Hopelijk schijnt de zon nu volop.” Ondertussen wordt gewerkt aan een reglement voor permanente terrassen.

Normaal gaat het terrasseizoen in Ieper pas eind maart van start. Het is echter geen geheim dat het nieuwe stadsbestuur het oude reglement rond de terrassen in de vuilnisbak wil kieperen. Met het nu al toelaten van terrasjes doet het bestuur een eerste stap in de richting van permanente terrassen, zoals vooropgesteld in de beleidsnota. Het bestuur zegt dat terrassen aantrekkelijk zijn in alle seizoenen en ze geven dynamiek aan de stad. “Het terrassenreglement wordt aangepast zodat gevelterrassen het hele jaar door worden toegelaten in een af te bakenen zone”, staat in het bestuursakkoord te lezen. “We voorzien een overgangsperiode voor horeca-uitbaters die de investering doen. Bij permanente terrassen verwachten we een hoge kwaliteit aan afwerking, wat voor de bezoekers meer comfort zal bieden. We eisen ook de nodige toegankelijkheid voor wie minder mobiel is.”

Vooraleer alles concreet wordt uitgewerkt, laat het stadsbestuur vanaf volgend weekend al een terras toe. Het gaat over maximum tien losse tafels en veertig stoelen per zaak die aan de gevel worden geplaatst. “De tafels moeten de horeca-uitbaters ’s avonds wel opnieuw binnen halen”, zegt bevoegd schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Voor voetgangers moet er een doorgang van anderhalve meter zijn. We willen bovendien dat de omgeving proper blijft.”

De beslissing van het stadsbestuur geldt zowel voor zaken in de binnenstad als in de deelgemeenten. De terrassen mogen nu vrijdag 22 februari om 12 uur buiten worden geplaatst. “Het is voor iedereen een win-winsituatie”, zegt de schepen. “Heel wat Ieperlingen en toeristen zoeken tijdens zonnige winterdagen naar een terrasje. Tot nu toe was dit tevergeefs, en gingen zij vaak buiten Ieper op zoek naar een plaatsje in de zon. Terwijl dit voor de Ieperse handelaars en hun personeel sowieso net een kalmere periode is.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt dat het stadsbestuur ondertussen volop aan het onderhandelen is over de praktisch uitwerking van de toekomstige vaste gevelterrassen. “We duimen intussen met zijn allen voor veel lentezon en een heel wat mooie dagen!”

Christophe Verfaillie van café The Walker in de Menenstraat is te vinden voor permanente terrassen. “Toch zal ik dit weekend nog niet onmiddellijk op de kar kunnen springen”, zegt hij. “De losse terrassen moeten immers ’s avonds weer worden binnen geplaatst, en dat lukt bij mij niet wegens plaatsgebrek. Ik legde voorheen alles vast met een ketting. Ik ga wel op zoek naar een oplossing, want die terrassen zijn natuurlijk een goede zaak.”

Hoe het in de toekomst met een permanent terras in zijn werk zal gaan, is ook voor de cafébaas nog even afwachten. “Enkele dingen zijn nog niet duidelijk. Gaan we kunnen werken tot tegen de gevel bij ons? Er is immers sprake van het verkeersvrij maken van de Menenstraat. Ik denk echter dat eerst de terrassen op de Grote Markt permanent zullen worden, terwijl daarna pas de zijstraten aan de beurt zullen komen.”