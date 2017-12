Cafébaas The Corner opent kippenrestaurant naast de deur 02u34 0 Foto Eric Flamand Andy Decrock opent een kippenrestaurant naast zijn café The Corner. Ieper In de Grachtstraat 10 in Ieper heeft Andy Decrock (44) het kippenrestaurant La Broche geopend. "Ik ben al een tijdje uitbater van café The Corner, maar ik wilde ook nog iets anders doen", aldus Andy.

De veertiger, een Poperingenaar die al zes jaar in Ieper woont, zag zijn kans schoon. "Het pand naast mijn café kwam leeg te staan en ik zag daar wel een mogelijkheid in. Ik heb het gebouw laten opknappen tot een gezellig restaurant. De twee zaken vullen elkaar aan."





Op de kaart staat onder meer een halve kip met brood en currysaus, al dan niet pikant. Er zijn ook appelmoes en kippenboutjes te krijgen. Vegetariërs kunnen een pastaschotel eten, maar moeten daarvoor wel reserveren. La Broche is open op vrijdagmiddag en -avond, zaterdagavond, zondagmiddag, zondagavond en maandagmiddag. Op zaterdagmiddag kan je enkel je eten afhalen. Opeten in The Corner is wel een optie. (DBEW/CMW)