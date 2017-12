Café St.Christophe in nieuwe handen 02u28 0 Foto EFW Wouter Polfliet met zijn voorganger Hendrik Deweerdt. Ieper Hendrik Deweerdt (37) tapt op 7 januari zijn laatste pint als uitbater van café St. Christophe langs de Poperingseweg. Zijn opvolger, Wouter Polfliet (43), plant enkele veranderingen.

"Ik heb het café meer dan elf jaar opengehouden", zegt Hendrik. "Ik deed dat samen met mijn vrouw Liesbet Pollée, die hier trouwens al langer aan de slag was. Het was een goede periode, maar voor ons is het tijd voor iets nieuws." Na 7 januari zal het café een tijdje gesloten zijn zodat overnemer Wouter Polfliet wat aanpassingen kan doen. Wouter baatte tot nu café De Trompet uit op de Grote Markt. "In De Trompet mis ik een beetje een band met de klanten. Je hebt daar ook wel een aantal vaste gasten, maar veel van de klanten daar zijn toch wel toeristen. Hier wil ik verderbouwen op wat Hendrik heeft achtergelaten." Op 7 januari zijn er heel wat activiteiten in het café als afscheid voor Hendrik. Iedereen is welkom. (CMW)