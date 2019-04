Café-feestzaal Canada wordt afgebroken,

16 april 2019

De in de regio alombekende café-feestzaal Canada langs de drukke Meenseweg (N8) wordt afgebroken. Er komen vier woongelegenheden. Eigenaar de bvba Jojusi uit de Maaldestedestraat in Zillebeke heeft hiervoor bij de stad Ieper een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Momenteel loopt het openbaar onderzoek. Nadien beslist het schepencollege over het afleveren van een omgevingsvergunning.

Café-feestzaal Canada werd gebouwd in de jaren zestig. De eerste uitbaters waren Joanna de Bruyn en André Compernolle. Ze bleven er tot 1980. De feestzaal was uitgerust met een orgel zodat tijdens het weekend heel veel mensen uit de regio van de partij waren om te dansen. Ook heel wat Noord-Franse. Tijdens de week stopten er ook vaak autobussen tijdens een daguitstap.

Café-feestzaal Canada is al een jaar gesloten. Eigenaar Paul Forrez kocht het gebouw zo’n vier jaar geleden. De toenmalige uitbater mocht de zaak blijven openhouden. De man kreeg het echter moeilijk en moest er noodgedwongen mee stoppen.