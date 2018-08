Café Arrivée opent op Grote Markt 24 augustus 2018

02u32 0

Naar aanleiding van de aankomst van The Great War Remembrance Race vandaag in het centrum van Ieper, wordt café Arrivée op de Grote Markt geopend. "Vlak voor het scherm waar de wedstrijd live kan worden gevolgd, serveren we graag een frisse pint, een goed glas wijn of een glaasje prik", aldus de initiatiefnemers. "Bezoekers kunnen er ook iets eten."





De renners doen rond 14.20 uur een doortocht in de stad om rond 16.45 uur te finishen. Datzelfde moment vindt het slotdéfile plaats van de Vierdaagse van de IJzer en zijn de voorbereidingen van GoneWest voor de vredesmanifestatie 'Peace to the World' bezig. "Het wordt dus druk in het centrum, een reden te meer om naar ons café af te zakken."





(CMW)