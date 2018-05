Buurtwinkel voor Ieperlingen en toeristen NIEUWE SHOP&GO MENENPOORT OPENT VANDAAG DEUREN LAURIE BAILLIU

03 mei 2018

02u42 0 Ieper De nieuwe Shop&Go Menenpoort opent vandaag haar deuren voor de klanten. De winkel ligt op 500 meter van de Menenpoort. "We willen een echte buurtwinkel creëren, maar veel toeristen zullen ook hun weg vinden door onze locatie", zegt uitbaatster Linda Ceulenaere.

In de Menenstraat 36 in Ieper, vlakbij de Menenpoort, is de nieuwe Shop&Go Menenpoort geopend.





"We willen ons focussen op onze functie als buurtwinkel. We willen een buurtwinkel worden voor iedereen, maar we beseffen dat toeristen uiteraard ook hun weg zullen vinden. We liggen heel dicht bij de Menenpoort, een echte trekpleister voor toeristen. Ze zijn niet onze hoofdzaak, maar ook voor de toeristen zal dit heel gemakkelijk zijn", zegt Linda. "De streek zit verwerkt in de accenten van de winkel. Er zijn tekeningen van de Menenpoort, de Lakenhallen en poppies."





België en Luxemburg beschikken vandaag over een netwerk van 135 Shop&Go winkels. "Het is een primeur in de regio. Een Shop&Go zie je vaak aan tankstations, maar dit is de eerste winkel in de regio zonder tankstation", vertelt Linda Ceulenaere (52). Samen met haar man Jaak Vandewalle (53) zijn ze de zelfstandige uitbaters van de winkel. "De meest voorkomende combinatie van Shop&Go is Delhaize, Panos en het tankstation Q8. Onze dochter Kelly (26) runt in Veurne een Shop&Go waarbij er ook een Q8 en Panos is. De Shop&Go Menenpoort bevat enkel Delhaize en Panos. We zien echt een toekomst in het stand-alone principe."





In Veurne baat Linda al 11 jaar een Leonidas winkel uit.





In Shop&Go Menenpoort vindt de consument zo'n 6.000 productreferenties, met het accent op vers (30% van het gamma) en gemak. "Wij bieden een uitgebreid assortiment van kwaliteitsvolle en gezonde producten, service en winkelcomfort aan. Wij bieden bovendien een hoogstaand aanbod van voedingsproducten."





'On the go'

"Shop&Go Menenpoort richt zich voornamelijk tot klanten 'on the go' die praktische, gebruiksklare of ter plaatse te verbruiken producten zoeken zoals broodjes, verse en bereide gerechten, sushi, tussendoortjes, vruchtensappen, koffie of croissant, tijdschriften, enz. De klanten vinden er ook de basisproducten zoals fruit, melk, pasta, ontbijtproducten... Mensen uit de streek kunnen hier gerust hun dagelijkse boodschappen doen", zegt Linda.





De nieuwe winkel creëert 8 nieuwe jobs en wil ze lokaal invullen. "Onze dochter Fien (18) stapt mee in dit verhaal. De winkel is 7 dagen op 7 open, van maandag tot en met zaterdag van 7 uur tot 21 uur en op zon-en feestdagen van 8 uur tot 21 uur. Het late openingsuur zal zeker aantrekkelijk zijn voor zowel de Ieperlingen als de toeristen."