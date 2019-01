Burgemeesters van Ieper, Poperinge, Diksmuide en Veurne voorzichtig positief over ‘Westhoek City’ Voka lanceert opnieuw idee om centrumstad te creëren Christophe Maertens

18 januari 2019

13u13 0 Ieper Nu de nieuwe gemeentebesturen uit de startblokken zijn geschoten, herinnert belangenorganisatie Voka hen eraan werk te maken van een ‘Westhoek City’. “Momenteel mist de Westhoek kansen omdat er geen centrumstad is”, zegt Voka. De burgemeesters van de vier Westhoeksteden zijn het idee niet ongenegen.

Het idee voor een Westhoek City is niet nieuw, maar er is nooit echt werk van gemaakt. Voka, de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, hoopt dat de nieuwe gemeentebesturen het idee opnieuw op de agenda plaatsen. “De vier Westhoeksteden Ieper, Poperinge, Veurne en Diksmuide moeten de trekkers zijn voor de economische ontwikkeling van de Westhoek”, zegt Voka. “Ze moeten als stedelijke motor de andere steden en gemeenten op sleeptouw nemen. Het Nederlandse BrabantStad - een netwerk tussen Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Branbant - kan hierbij als voorbeeld dienen.”

Meer dan alleen vier steden

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) van Poperinge is wel te vinden voor het idee van een ‘Westhoek City’. “De voorbije jaren zaten we al regelmatig samen met de vier kleinstedelijke gebieden van de regio om te debatteren over een betere samenwerking. Hoe kunnen we op economisch vlak de streek vooruit helpen? Daarbij moeten we zeker de sociale partners betrekken. Het is zoeken naar een model dat inhoudelijk voldoende sterk is en waarbij we vooral iedereen mee aan boord krijgen. De vier steden moeten de aanzet leveren, maar de Westhoek is geen verhaal van alleen die steden. Ik weet niet of het een eerlijke redenering is om te zeggen dat je de bestuurskracht gaat verhogen door een fusie. Arm plus arm blijft arm. Dan is het misschien beter een andere samenwerkingsvorm te creëren.”

Ook burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) is al langer gewonnen voor het concept. “We staan open om de belangen van de Westhoek te verdedigen in Brussel. Daar pleit ik al langer voor. We moeten bruggen bouwen over de partijgrenzen heen om samen zaken voor de regio te realiseren. Hoe dat moet worden gerealiseerd, daar moeten we nog eens over nadenken.”

Onderfinanciering

“Ik heb begrepen dat Voka nu pleit voor het Brabantmodel om investeringen te bundelen en hiervoor een financiële bijdrage te vragen aan de provincie en Vlaanderen”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “In principe is het huidig Westhoekoverleg al een Brabantmodel en kun je met de intercommunale DVV Westhoek gezamenlijke projecten opzetten.”

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) van Diksmuide: “Een oud idee, waarvan meer samenwerking tussen de steden in de Westhoek het positieve is, maar uiteindelijk is het geen oplossing voor de structurele onderfinanciering van het platteland.”