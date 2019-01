Burgemeester Talpe betreurt overeenkomst vorig stadsbestuur en AWV: “Heraanleg Meenseweg gaat veel geld kosten” Christophe Maertens

29 januari 2019

18u40 0 Ieper “Door een overeenkomst tussen het vorige stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer zal de herinrichting van de Meenseweg een dure zaak worden” Dat zegt de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Dit betekent echter niet dat we niks zullen doen.”

De ouderraad en de directie van de Sint-Jozefschool in Ieper hielden vorige week nog een actie voor meer veiligheid op de Meenseweg. Vooral zwakke weggebruikers - en dan in het bijzonder scholieren - lopen een groot risico volgens de actievoerders. Vorig jaar al tekenden alle huidige meerderheidspartijen het memorandum van de school. Daarin vroeg de school de herinrichting van de weg op te nemen in het verkiezingsprogramma.

Tijdelijke maatregelen

Op de gemeenteraad vroeg gemeenteraadslid Jordy Sabels (Groen) zich af wanneer de herinrichting van de Meenseweg zou starten. “De school heeft de nieuwe meerderheid gevraagd de daad bij het woord te voegen en hun handtekening onder het memorandum hard te maken. Tot het zover is, zouden er ook al enkele kleine aanpassingen kunnen gedaan worden om de verkeersveiligheid te garanderen, zoals bijvoorbeeld extra wegmarkeringen”, meent Sabels. “Jong Groen Ieper is anders wel bereid om die markeringen met de spuitbus aan te brengen.”

“Het vorige stadsbestuur heeft al maatregelen genomen”, reageert burgemeester Emmily Talpe. “Ik denk daarbij aan een snelheidsverlaging, extra zebrapaden en markeringen. Binnen de verkeerscommissie wordt verder onderzocht of er nog extra maatregelen kunnen genomen worden.”

Subsidies

“De heraanleg van de Meenseweg is een groot project voor onze stad. Maar ook een duur project”, gaat de burgemeester verder. “Door de jammerlijke overeenkomst in een van de vorige legislaturen tussen het stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is de Meenseweg, tussen de Zuiderring en de Bascule, eigendom geworden van de stad. Het AWV hoeft dus niet meer tussen te komen in de kosten. Onze stad betaalt de factuur en dat is een bittere pil om te slikken. Maar dit betekent niet dat we niks zullen doen. Integendeel. We hebben al contact opgenomen met de Vlaamse milieumaatschappij over mogelijke subsidies voor de riolering. We onderzoeken ook bij de provincie of we subsidies kunnen krijgen voor veilige voetpaden. Een timing voor de aanpassingswerken kan ik hier nog niet op kleven. Ik kan alleen beloven dat er beweging in het dossier zit.”

De burgemeester vraagt wat krediet, na de “wellicht goed bedoelde voorzet om de spuitbussen boven te halen. We zijn pas dag 28 van de nieuwe legislatuur.”