Burgemeester Emmily Talpe op nieuwjaarsreceptie: “Tijd dat we Ieper teruggeven aan de Ieperlingen” Christophe Maertens

06 januari 2019

14u41 0 Ieper “Het is tijd dat we Ieper teruggeven aan de Ieperlingen.” Dat was de boodschap die kersvers burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) gaf op de nieuwjaarsreceptie van de stad.

Het stadsbestuur van Ieper trakteerde ook dit jaar zijn inwoners op een feestelijke nieuwjaarsreceptie. Dat gebeurde zondag op de Grote Markt. De bezoekers, enkele honderden Ieperlingen, kregen verschillende warme en koude drankjes aangeboden. Er speelde een coverbandje en er was kinderanimatie. Emmily Talpe sprak voor het eerst als burgemeester de bevolking toe. Ze verwees naar haar verkiezingsoverwinning van 14 oktober en beloofde dat ze samen met haar ploeg zich 200 procent zal inzetten voor de stad. “We zullen luisteren naar de Ieperlingen en het is tijd dat die hun stad terugkrijgen”, klonk het. De burgemeester vraagt de Ieperlingen als ambassadeur van de stad op te treden. Ook riep ze de oppositiepartijen op om constructief mee te werken aan een toekomst voor Ieper. Talpe zei in eerste instantie werk te willen maken van het onderhoud van voet- en fietspaden en van permanente terrassen.