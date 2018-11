Burenruzie eindigt voor rechter 23 november 2018

De rechtbank in Ieper boog zich gisteren over een ruzie tussen twee clans uit de Sint-Jorisstraat in Elverdinge. In totaal zitten vijf mensen in het beklaagdenbankje. Een gevecht tussen twee van hen was voor het parket de aanleiding om de onenigheid een halt toe te roepen.





Op 19 november vorig jaar trok S.V. (57) gewapend met een stok naar de huurwoning van S.S., een 26-jarige kleurling. Die laatste zou eerder de hond van de vriendin van S.V. een trap hebben gegeven. S. trok daarop naar de politie, maar die kon niet meteen veel doen. De man besloot dan maar zelf het recht in handen te nemen. Hij trok met een stok naar de woning van S.S. S.V. kon de woning binnendringen en het kwam tot een schermutseling. De indringer kreeg echter met zijn eigen stok een serieus pak slaag. Volgens de advocaat van S.V. gebruikte de bewoner buitensporig veel geweld, terwijl die laatste van zelfverdediging spreekt. "Ik heb drie kinderen en die waren thuis op dat moment", aldus de bewoner, die een blanco strafblad heeft. "Ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan." De raadsman van S.S. sprak van puur racisme. De tegenpartij zou zich zelfs eens in zwarte piet hebben verkleed om te provoceren. Ondertussen verhuisde S.S. naar Zonnebeke. Vonnis op 20 december. (CMW)