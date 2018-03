Buitensportdag voor leerlingen 24 maart 2018

Voor de tiendede keer vindt komende woensdag de Buitenspeeldag plaats, waarbij schoolkinderen de hele namiddag worden aangemoedigd om buiten te spelen. In het Jeugdstation is er vanaf 13 uur een leuke middag vol spelletjes, je kan met gocarts rijden, taart smullen en meer. De buitenspeeldag is gratis voor iedereen. (CMW)