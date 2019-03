Buitenspeeldag aan zaal Fenix Christophe Maertens

05 maart 2019

10u59 0 Ieper Op woensdag 24 april is het opnieuw Buitenspeeldag. In Ieper wordt daarbij de omgeving rond zaal Fenix tot een speelparadijs omgetoverd.

Kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar kunnen zich op 24 april tussen 13 en 17 uur komen uitleven op tal van attracties, zoals gocarts, gekke fietsen en springkastelen. Ze kunnen deelnemen aan activiteiten in de creatieve ruimte, waar gezelschapspelen worden gespeeld en macramé en buttons worden gemaakt. Aan de bar is er drank en ijsjes te krijgen en kan men smullen van het dessertbuffet. Ouders en grootouders mogen er gerust bij komen zitten. Wie zelf iets bakt en dat meebrengt, krijgt drie gratis drankjes en toegang tot het volledig dessertbuffet. Inschrijven is niet nodig, meer info via www.sporrewoan.be.