Bufferbekken tegen wateroverlast op Bollaertbeek in Voormezele 26 maart 2018

02u37 0 Ieper De Provincie West-Vlaanderen en de stad Ieper openden op zaterdag 24 maart het gecontroleerd overstromingsgebied op de Bollaertbeek in Voormezele, deelgemeente Ieper.

Het bufferbekken werd aangelegd naar aanleiding van de wateroverlastproblemen in Voormezele, waarvan de zwaarste in maart 2012 was. De uitvoering van de waterbeheersingswerken op de Bollaertbeek in Ieper werd voorzien in het meerjarenprogramma 2014-2019 van de Provincie na de watersnood in 2012. Het meerjarenprogramma bevat de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden. Het nieuwe bufferbekken kan in periodes van hevige neerslag een hoeveelheid van 50.000 vierkante meter opslaan. Naast de waterbergende functie, heeft het project ook een agrarische functie. De gronden kunnen ook aangewend worden als graasweide. De werken gingen van start in de zomer van 2016. Het nieuwe bufferbekken kost in totaal 175.000 euro. De Provincie West-Vlaanderen staat in voor de investering. (LBR)