Britten leren ons klokkenluiden EERSTE BELGISCHE 'CHANGE RINGERS' KRIJGEN OPLEIDING IN ENGELS KERKJE CHRISTOPHE MAERTENS

16 februari 2018

02u35 0 Ieper In het Engels kerkje in Ieper leren deze week de eerste Belgische 'change ringers' een bijzondere vorm van klokkenluiden. Het is de bedoeling dat de cursisten, naast de Britten, kunnen worden ingezet bij plechtigheden in het kerkje. "Het is zoals fietsen: als je het onder de knie hebt, vergeet je het niet meer", zegt Alan Regin van de Engelse Centrale Raad van Klokkenluiders.

In de toren van de Saint George's Memorial Church in de Elverdingestraat, die vorig jaar acht nieuwe klokken kreeg, zetten gisteren 16 mensen hun eerste stappen in de wereld van het 'change ringing'. Dat wisselluiden verschilt enorm van de traditionele manier van luiden en is in de 17de eeuw in Engeland ontstaan. Daarbij worden - meestal acht - klokken op een specifieke manier bediend. In een nogal hoog tempo hoor je de klokken steeds in een andere volgorde. De klokkenluiders staan in een cirkel opgesteld, onder leiding van een 'tower captain'.





Basis tot expert

"Alle begin is moeilijk, maar we komen er wel", zegt Jean-Pierre Meirlaen uit Ieper, die zich de beginselen van het spel probeert eigen te maken. De man is voorzitter van de Ieperse klokkenluidersgilde, maar hij wil zich nu ook bekwamen in het 'change ringing'. "Vandaag (gisteren, red.) hebben we de basistechnieken geoefend en de komende dagen werken we daarop verder. Het is een heel andere manier van luiden in vergelijking met wat wij hier in ons land doen." Iedere klokkenluider krijgt tien uur les deze week. "Ook in maart zijn er nog sessies, zodat we in totaal toch een dertigtal uren les achter de rug zullen hebben. Dan zit je nog ver van de perfectie." In het 'change ringing' blijken er vijf levels te zijn: van basis tot expert.





90ste verjaardag

De leerlingen krijgen les van Britten die speciaal naar Ieper zijn afgezakt. Ook later zullen er Britse gastklokkenluiders naar de Elverdingestraat komen, maar het is wel de bedoeling dat de lokale mensen de klokken kunnen laten weerklinken. "We zijn heel blij dat we mensen van hier kunnen trainen", zegt Londenaar Alan Regin van de Engelse Centrale Raad van Klokkenluiders. "Het zijn de eerste Belgen die we een vorming geven. Moeilijk is het niet. Het is zoals fietsen: eenmaal je het onder de knie hebt, vergeet je het niet meer. Die klokken zijn muziekinstrumenten, maar je hoeft geen muziek te kunnen lezen om ze luiden. Ik ben zelf beginnen spelen toen ik 10 jaar oud was, en toen stond er een 99-jarige man naast mij. Het is dus voor elke leeftijd een goede oefening voor lichaam en geest." Alan Regin hoopt dat het Ieperse initiatief een aanzet mag zijn voor meer 'change ringing'-gildes in Europa. "Dat zou wel mooi zijn. We zijn in ieder geval al tevreden dat het ons hier is gelukt, net op tijd voor de 90ste verjaardag van deze kerk." Iemand die dat enthousiasme deelt, is 'tower captain' Liz Millward. "Er zijn twee koppels die na hun huwelijk in Engeland hier willen worden gezegend. We hopen dat onze lokale klokkenluiders dan al in staat zijn om aan de touwen te trekken."





Nieuwe gilde

De lokale klokkenluiders zullen zich verenigen in een nog op te richten nieuwe gilde. Daarnaast blijft ook de al bestaande Ieperse Klokkenluidersgilde streven om de klokken te kunnen luiden in de ondertussen verkochte Sint-Niklaaskerk. "En ten slotte steken we af en toe een handje toe in Roeselare, waar er eveneens een gilde bestaat", aldus Jean-Pierre Meirlaen.