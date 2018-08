Britten doen pelgrimstocht na 90 jaar nog eens over 1.100 VAANDELDRAGERS NAAR MENENPOORT MET EVENVEEL BLOEMENKRANSEN CHRISTOPHE MAERTENS

09 augustus 2018

02u43 0 Ieper Wie gisteren in Ieper was, heeft de Union Jack overal zien wapperen. Zo'n 2.200 Britse pelgrims van The Royal British Legion kwamen het Honderddagenoffensief herdenken en deden een herdenkingstocht die in 1928 plaatsvond nog eens over. 1.100 vaandeldragers trokken naar de Menenpoort met evenveel bloemenkransen.

De Union Jack, zoals de Britse vlag heet, zag je gisteren in Ieper overal wapperen tijdens de 'Great Pilgrimage 90'. Het evenement van de Britse liefdadigheidsorganisatie The Royal British Legion kreeg medewerking van een pak andere organisaties, zoals de Commonwealth War Graves Commission. De deelnemers kwamen met meer dan 60 bussen naar Ieper en ze waren afkomstig uit alle hoeken van Groot-Brittannië. Na de samenkomst trok een parade met 1.100 vaandeldragers naar de Menenpoort. Daar werden evenveel kransen neergelegd.





"Het opzet van het evenement is tweeledig", aldus James Newcome, national chaplain of The Royal British Legion. "Het is een herdenking, maar ook een teken van dank voor alle offers die werden gebracht voor onze vrijheid." De vaandeltocht verwijst in de eerste plaats de 'Battlefields Pilgrimage'. "Die pelgrimstocht werd in augustus 1928 georganiseerd door The Legion voor meer dan 11.000 veteranen en oorlogsweduwen uit de Eerste Wereldoorlog", klinket het. "Die veteranen brachten een bezoek aan de slagvelden en de begraafplaatsen langs het front, zowel in Frankrijk als in België."





Het evenement in Ieper herdenkt ook de 100ste verjaardag van de lancering van het Honderddagenoffensief. Dat offensief van de geallieerden begon op 8 augustus 1918. De aanval leidde tot het terugtrekken van het Duitse leger uit Frankrijk. Na het verlies van de zogenaamde Hindenburglinie zag het Duitse opperbevel in dat de oorlog verloren was.





Indrukwekkend

Het publiek kon de plechtigheid volgen op een groot scherm op de markt. In de namiddag was er ook muziek. "Het was best indrukwekkend", aldus Vincent Vandenhove (48) en zijn vrouw Isabel Thieuw (42). "We wonen hier wat verder en kregen het programma van onze Engelse buur. Of we ondertussen het oorlogstoerisme nog niet beu zijn? Welnee, het is juist heel fijn. De Engelsen mogen van mij gerust blijven komen. Ze zorgen niet voor overlast of lawaaihinder, dus waarom niet? En het is goed voor de lokale economie."





'We vergeten nooit'

The Royal British Legion heeft een nobele missie. "Onze organisatie vormt het middelpunt van een Brits nationaal netwerk dat de strijdkrachten en hun familie door dik en dun ondersteunt", klinkt het bij The British Legion. "We vergeten hun bijdrage nooit." The Legion, die ook een vestiging heeft in ons land in Ieper, telt in totaal maar liefst 235.000 leden. "We zijn opgericht in 1921 en zullen zo lang blijven bestaan als de strijdkrachten ons nodig hebben."