Brit sukkelt in Boterplas: onderkoeld naar het ziekenhuis

24 februari 2019

19u39 0

De hulpdiensten rukten in de nacht van zaterdag op zondag uit naar de Boterplas, aan de Vestingen in Ieper. Daar was kort na middernacht een Brit in het water gesukkeld. De man kon echter vlot gered worden. Hij bleef ongedeerd maar was wel onderkoeld en werd voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht.