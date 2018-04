Briljanten jubileum voor Frans en Marcella 12 april 2018

Frans Storme, geboren in Boezinge op 2 december 1928, en Marcella Degezelle, ook uit Boezinge, geboren op 25 september 1928, huwden op 7 april 1953 in Boezinge. 65 jaar later mogen ze hun briljanten huwelijksverjaardag vieren. Frans werkte bij de Ieperse Picanom Group, Marcella deed het huishouden en zorgde voor hun vier kinderen. Ondertussen zijn er al 13 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen.





(EFW)