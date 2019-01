Brievenbussen verdwijnen Christophe Maertens

22 januari 2019

13u12 0 Ieper In Ieper verdwijnen er vijf rode brievenbussen en in Heuvelland gaat een exemplaar weg. Dat meldt B-Post.

B-Post is bezig met het schrappen van een aantal brievenbussen. Volgens B-Post worden vandaag zestig procent minder brieven en papier verstuurd dan veertien jaar geleden. De postbodes moeten daarvoor vaak naar brievenbussen rijden waar bijna niets instopt. In Ieper verdwijnen de volgende rode bussen: Colpaertplein 35, Elverdingestraat 97, Hovelandlaan 9 in Ieper, Grote Branderstraat 17 in Vlamertinge en Poperingseweg 525 in Vlamertinge. In Heuvelland verdwijnt er een rode brievenbus, die in de Zakstraat 2 in Nieuwkerke.