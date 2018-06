Brievenbus Veemarkt verhuist... naar de overkant 28 juni 2018

De brievenbus op de Veemarkt in Ieper verhuist naar de andere kant van het pleintje, langs de kant van het hotel Ariane. Dat gebeurt omwille van de veiligheid. De Veemarkt is net heraangelegd. Mensen die nog steeds liever per brief dan per mail willen communiceren, weten dus waarheen. (CMW)