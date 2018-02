Breicafé in de bib 27 februari 2018

In de bib van Ieper werd een breicafé op poten gezet. Dat gebeurt in samenwerking met dienstencentrum 't Hofland en is zowel voor pure beginners als meer ervaren brei(st)ers. Vandaag gaat het café voor het eerst open en dat tussen 16.30 en 18.30 uur. Andere data zijn dinsdag 27 maart, dinsdag 24 april en dinsdag 29 mei, telkens op hetzelfde uur. Deelnemers moeten wel hun eigen restjes wol en breigerief meebrengen. (CMW)