Brasserie IeperEat anderhalf jaar na controverse over naam al failliet

07 februari 2019

15u11 0 Ieper De horecazaak IeperEat aan het Vandepeereboomplein in Ieper staat over te nemen. De uitbater moest de boeken neerleggen. Het eethuis kwam bij de opening in juli 2017 in het nieuws omdat de naam nogal wat controverse veroorzaakte.

Nog voor de opening van het restaurant in juli 2017 veroorzaakte de naam Iepereat al heel wat commotie in Ieper. Iepereat klinkt als yperiet, het dodelijke mosterdgas dat tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse troepen voor het eerst rond Ieper werd gebruikt en talloze slachtoffers heeft gemaakt. Het stadsbestuur vroeg de uitbaters de naam van de zaak te veranderen. Ook in het In Flanders Fields Museum, tegenover de brasserie, stootte de naam op heel wat onbegrip. Naast de naam deed ook de bom in het logo bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Volgens uitbaatster Cinderella Maselis verwees die bom naar een smaakbom. De eat in de naam was bedoeld voor de Britten, zodat ze zouden weten dat ze er ook iets konden eten. Onder druk werd het bommetje uiteindelijk verwijderd, maar de naam bleef bestaan. Anderhalf jaar na de opening is de zaak al failliet. “Dat heeft niets met de naam te maken, er zijn andere zaken die tot het faillissement hebben geleid”, zegt curator Alain Vanryckeghem.

De zaak staat over te nemen. Het pand telt 26 zitplaatsen binnen en 65 op het terras. Er is een ingerichte keuken en een woonruimte. De huurprijs bedraagt 1.500 euro per maand. De zaak is niet gebonden aan een brouwer.