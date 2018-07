Brandweer rukt uit voor kampvuur 16 juli 2018

De Ieperse brandweer is gisterenmiddag uitgerukt naar de Onze Lieve Vrouwestraat. Daar was brand gemeld. Het was een kampvuur dat op een betonnen ondergrond was aangestoken door leden van KSA Stormklokke, met de bedoeling om op die manier het vlees van hun middagmaal te bakken. Toen de eerste brandweerwagen arriveerde, schrokken de jongeren zich een hoedje. De blussers hoefden niet tussen te komen. De andere brandweerwagens kregen snel het bericht dat ze rechtsomkeer konden maken. (VHS)