Brandweer rukt uit voor CO… maar het blijkt een lege batterij van een rookmelder AHK

24 januari 2019

De brandweer van Ieper rukte donderdagmorgen uit naar de Diksmuidseweg in Ieper. Daar had een bewoner de hulpdiensten verwittigd omdat hij vermoedde dat er CO-gevaar was. “Bij aankomst werd geen CO gemeten”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. De batterij van de rookmelder bleek zo goed als leeg te zijn, waardoor de melder gaat piepen. Wellicht was de bewoner gealarmeerd door het gepiep.