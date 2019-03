Brandweer rukt twee keer uit naar zelfde adres in enkele uren VHS

29 maart 2019

19u57 0 Ieper Ver hoefden ze niet te gaan - de plaats van interventie was vlakbij de kazerne - maar de Ieperse brandweer moest vrijdag twee keer in enkele uren uitrukken naar dezelfde woning op het Minneplein in Ieper. De melding ging telkens om een gasgeur.

“Tijdens de eerste interventie was er niet veel aan de hand”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Aan het kookfornuis bleek een klein gaslek. Onze mensen draaiden de hoofdkraan dicht en vroegen de bewoners wat ramen open te zetten, zodat alles goed kon verluchten. Enkele uren later kwam er een nieuwe oproep van hetzelfde adres. Bleek dat er in de woning opnieuw een indringende geur hing. Die bleek afkomstig uit een vrijstaande garage. We moesten die openbreken om te zien wat er aan de hand was. Binnen hadden zich benzinedampen opgehoopt, afkomstig van een bromfiets die brandstof lekte. Omdat zoiets toch een zeker explosierisico inhoudt, besloten we de omgeving een tijdje af te zetten. Pas nadat alles goed geventileerd was en er geen gevaar meer dreigde, werd die maatregel opgeheven.”