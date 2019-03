Brandje zorgt voor veel rook bij Biomass Center Alexander Haezebrouck

03 maart 2019

14u10 0

Bij het afvalstofverwerkend bedrijf Biomass Center langs de Bargiestraat in Ieper ontstond zondagmorgen omstreeks 9.30 uur een brand in de silo waar compost in ligt. Passanten merkten plots op dat er een hevige rookontwikkeling uit de silo kwam en verwittigden de brandweer. Zij snelden ter plaatse maar konden niet meteen iets doen omdat ze geen brandhaard vonden. De zaakvoerder kwam ter plaatse om mee te kijken hoe het probleem kon opgelost worden. Uiteindelijk bleek het om een klein brandje te gaan in de composthoop dat voor heel wat rook zorgde. Het vuur kon snel geblust worden, niemand raakte gewond.