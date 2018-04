Brand bij Heilige Familie: 620 leerlingen geëvacueerd 27 april 2018

02u55 0 Ieper Twintig jaar nadat een hevige brand de dakverdieping van een volledige schoolvleugel in de as legde, was er gisterennamiddag opnieuw groot alarm in het Technisch Instituut Heilige Familie in Ieper.

Bij roofingwerken was namelijk een kleine brand uitgebroken op het dak van de refter, die grenst aan het klooster bij de school. Het vuur ontstond iets na 15 uur. De arbeiders die bezig waren met de roofingwerken zagen dat er enkele balken van de dakstructuur vuur hadden gevat. De vaklui, die altijd blustoestellen bij zich hebben voor het geval er iets verkeerd loopt, konden zelf onmiddellijk de vlammen doven. De brandweer brak nadien een stukje van het dak open. Dat was nodig omdat de brandweermannen met de warmtecamera nog steeds hoge temperaturen maten onder het dak. De schade bleef echter binnen de perken. De geëvacueerde leerlingen werden naar de speelplaats van het vlakbij gelegen Lyceum geleid. Maar van les volgen kwam er in het Technisch Instituut Heilige Familie niets meer in huis. De lessen en de avondstudie werden opgeschort. (VHS)