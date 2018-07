Braakliggende percelen worden tijdelijke bloemenweide 20 juli 2018

02u45 0 Ieper Al in 2014 startte de Ieperse Stedelijke Milieuraad de campagne "Nature@Work" op. Deze langlopende campagne ondersteunt initiatieven om de groenzones rond de Ieperse industrieterreinen langs de Kanaalzone natuurvriendelijker te beheren of zelfs bosjes en houtkanten aan te planten.

Een nieuw initiatief in deze context is het omvormen van onbebouwde kavels tot tijdelijke bloemenweides, en dit in afwachting van verdere ontwikkeling. "Voor de omwonenden is een veld vol kleurrijke bloemen ook veel mooier en aangenamer", klinkt het bij de samenwerkende diensten en verenigingen. Na de aanleg van de infrastructuurwerken blijven vele bouwkavels soms nog enkele jaren onbebouwd. Dat is bijvoorbeeld het geval in de duurzame wijk 'De Vloei' en langs de Wielewaalstraat in Hollebeke.





In nauwe samenspraak tussen de sociale bouwmaatschappij 'Ons Onderdak', de socioculturele vereniging Curieus, de Ieperse Milieuraad en de stedelijke dienst milieueducatie en landschapszorg, kwam dit voorjaar het proefproject tot stand om 4 bouwkavels van Ons Onderdak in De Vloei en twee kavels langs de Wielewaalstraat in Hollebeke in te zaaien met eenjarige bloemsoorten. "Spijtig genoeg speelde de uitzonderlijk warme en droge periode die we meemaken ook dit project parten. Daardoor zijn de planten iets minder weelderig dan normaal verwacht mag worden.





(LBR)