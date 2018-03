Bouwbeurs reikt prijzen Legowedstrijd uit 30 maart 2018

02u38 0

In de rand van de Bouwbeurs Roeselare werd voor de kinderen van 3 tot 12 jaar een Lego-wedstrijd ingericht. Uit alle dagwinnaars werden per categorie drie eindwinnaars gekozen die Legopakketten ter waarde van 100, 75 en 50 euro wonnen. In de categorie A gingen die naar Ian Verhoest uit Geluwe, Robbe Goerlant uit Oostnieuwkerke en Lloyd Werniers uit Koolskamp. De beste bouwers in categorie B waren Noah Gryson uit Roeselare, Loris Maes uit Sint-Eloois-Winkel en Noah Nunes uit Klerken. De prijzen in de categorie C waren voor Mathis Howie uit Staden, Mats en Chiel Parmentier uit Roeselare en Noor Deronne uit Brielen.





(CDR)