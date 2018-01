Botsing met Lijnbus 20 januari 2018

02u45 0

Op het kruispunt van de Groenestraat en de Brugseweg in Sint-Jan is gisteren iets voor 8 uur een bus van De Lijn met een auto gebotst. Er vielen geen gewonden. De passagiers van de bus konden ongedeerd de bus verlaten en met een andere bus hun weg vervolgen. Ook bestuurster S.L. (38) uit Zonnebeke was ongedeerd . Er was wel wat verkeershinder. (LSI)