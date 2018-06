Botsing met Duivels-wagen 28 juni 2018

Langs de Roeselarestraat in Zonnebeke botste een Fiat 500, die met horentjes en een staart 'Duivels' gepimpt was, gisterenmiddag rond 15 uur tegen een bestelwagen van machineconstructiebedrijf Dewilde Engineering uit Ieper. De automobiliste week in het centrum van de gemeente plots om een nog onduidelijke reden van haar rijvak af. Er raakte één inzittende lichtgewond. Beide voertuigen moesten getakeld worden. (LSI)