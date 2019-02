Boterhammetjes eten onder stralende zon Christophe Maertens

14 februari 2019

15u29 1 Ieper De lente is bijna in het land en dat is vandaag in onze regio duidelijk merkbaar. Het was al onmiddellijk genieten van de eerste zonnestralen.

Op de Ieperse Grote Markt konden we vandaag verschillende mensen spotten die zaten te genieten van de eerste zon. In de portalen van de Lakenhalle namen enkele zonnekloppers de tijd om hun boterhammen op te eten of gewoon even te genieten van de voorzichtige warmte. Ook aan de rechtbank en aan de Menenpoort genoten mensen van de eerste zonnestralen.

Ook de fauna en flora laat al zien dat de lente in aantocht is. Onder andere in het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge komen de eerste krokussen en sneeuwklokjes al door het gras piepen.