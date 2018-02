Boompjes geplant voor kindjes die vorig jaar geboren werden 26 februari 2018

In Ieper vonden zaterdag de traditionele plantacties van geboortebomen plaats. Zo werden in het domein Palingbeek 650 boompjes in de grond gestopt, die deel moeten uitmaken van een nieuw stuk geboortebos aan de nieuwe speelzone. Een van de boompjes is voor Silas Duponchelle, die op 20 maart 2017 werd geboren. Zijn zusje Laure, papa Nils en oma Marleen Creus uit Sint-Jan waren van de partij.





Er werden ook boompjes geplant in Boezinge, Dikkebus, Elverdinge en Vlamertinge. In totaal namen 120 Ieperse gezinnen, die vorig jaar een baby mochten verwelkomen, aan deze acties deel. Elk gezin plantte een hoogstammige loofboom of tien jonge boompjes en struiken aan voor hun kindje. (CMW)