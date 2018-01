Boom waait om aan militair kerkhof 19 januari 2018

02u47 0 Ieper Het stormweer heeft gisteren ook schade veroorzaakt in onze regio.

De politie van de zone Arro Ieper kreeg in totaal 36 meldingen van stormschade binnen en de brandweer rukte vooral uit voor omgewaaide bomen en takken die op het wegdek terecht waren gekomen. In de Sint-Omerlaan in Ieper viel een boom op een woning. Daarbij werden enkele pannen en de dakgoot beschadigd. Een dakwerker werd verwittigd en die zou de nodige herstellingen komen doen. Langs de Rijselseweg kwam een boompje op het fietspad terecht. Ook in de Rijselseweg, maar dan ter hoogte van het kruispunt met de Kalleputstraat, viel een boom op het wegdek, waardoor het verkeer niet meer door kon. In de Sint-Pietersstraat in Ieper werd ook een omgewaaide boom geruimd. Op de Kemmelseweg, ter hoogte van kasteel Elzenwalle, belandden enkele takken op en over de weg. Ook daar greep de brandweer in. Ook aan Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge ging een boom tegen de vlakte. Of er schade is aan de graven is nog onduidelijk. In de Wervikstraat in Geluwe dreigde een houten constructie op de rijbaan te waaien. In de Ieperstraat in Geluwe kwam een elektriciteitskabel los. In de Laag Vlaanderenstraat in Wervik belandden tuinpanelen op straat.





(DBEW/LSI/CMW)