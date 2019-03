Bomen voor kindjes van zo’n 80 gezinnen aan Hamiltonpark Christophe Maertens

02 maart 2019

17u06 1 Ieper In Ieper werden vandaag zaterdag op verschillende plaatsen geboortebomen aangeplant. Het was de gezinsbond die, samen met de stad Ieper, de actie voor de 20ste keer op poten zette. Aan het Hamiltonpark werden er een 80-tal gezinnen verwacht.

“Alle gezinnen die vorig jaar een kindje kregen werden uitgenodigd”, zegt Lieven Stubbe, milieu-educatief beambte bij de stad Ieper. “Dat waren maar liefst 140 gezinnen.” De plantactie begon om 10 uur en na een verwelkoming door het stadsbestuur en een woordje uitleg begon het aanplanten. De grootste aanplant vond plaats in Hamiltonpark op de vestingen, het voormalige groenpark, waar een 80-tal gezinnen werden verwacht. Ook aan de Vijvermeersen in Zillebeke, langs de Oostkaai in Boezinge en in de Rodenbachstraat in Vlamertinge werden er geboortebomen in de grond gestopt. “De boomplantactie is een mooie gelegenheid om samen onze stad groener en jonger te maken.”

