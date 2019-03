Boezinge 2020 verzamelt ideeën over dorpskernvernieuwing Erik De Block

10 maart 2019

11u22 0

De stad Ieper organiseerde over de dorpskernvernieuwing in Boezinge een infomarkt. Ondertussen hebben enkele inwoners de Facebookgroep ‘Boezinge 2020’ opgericht.

‘De bedoeling is dat iedereen hier suggesties en foto’s mag plaatsen over de dorpskernvernieuwing van Boezinge, zowel over de wegen- en rioleringswerken als over de heraanleg van het kerkplein’, zo staat het te lezen. ‘Het zou goed zijn, mochten we als burger veel meer inspraak hebben in tal van projecten daarom ook deze pagina.’

Normaliter starten eind volgend jaar wegen- en rioleringswerken in de doortocht van Boezinge. Op de infomarkt waren de diverse ontwerpideeën te zien. “Voor alle duidelijkheid: er zijn nog geen plannen”, benadrukt schepen van Openbare Werken Ives Goudeseune (sp.a). “De werken situeren zich in de Diksmuidseweg tussen de twee kruispunten met de Randweg. Ook een aantal zijstraten zullen worden aangepakt.”

De afstand tussen de twee kruispunten op de N369 van Ieper naar Diksmuide bedraagt ruim anderhalve kilometer. Het grootste deel van de doortocht is in kasseien. Alleen het begin en einde zijn in asfalt. Op bepaalde plaatsen liggen de kasseien er zeer slecht bij. Het is zeer de vraag of er opnieuw wordt gekozen voor kasseien.

Voor het platform Boezinge 2020 engageerden zich momenteel een vijftal inwoners. “Het zou best interessant zijn mochten we een kerngroep van ongeveer 5 tot 10 vooral meelevende burgers kunnen samenstellen”, aldus de initiatiefnemers. “Boezinge 2020 heeft al doel om de lokale bevolking een stem te geven bij geplande werken in ons dorp. We zijn geen politieke partij! maar wel een Facebookgroep van bezorgde burgers die inspraak willen. Iedereen is welkom om zijn of haar stem te laten horen.”

Goede oplossingen om het centrum van Boezinge verkeersveilig te maken, de snelheid te beperken en toch nog wielerwedstrijden te kunnen organiseren door de Sasspurters Boezinge zijn alvast welkom.